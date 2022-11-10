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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин считает, что Федотову нужно предоставить два-три года для построения команды

10 Ноября 2022 • 15:23 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московской команды.

Напомним, 56-летний специалист возглавил «армейцев» минувшим летом, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Алдонин считает, что для построения команды руководство клуба должно предоставить Федотову два-три года, но уже сейчас, по мнению эксперта, в работе тренера можно отметить гораздо больше положительных моментов, нежели отрицательных.

«Думаю, что по первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного, а итоги надо проводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол. Да, есть потери очков, когда никто не ожидает, но, тем не менее, и Чалов высокий уровень показывает, но опять же не хватает запаса прочности и класса, чтобы выжимать максимум из игр, которые складываются не лучшим образом. Это делается из индивидуального мастерства, опыта команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 13 ноября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Владимир Федотов
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