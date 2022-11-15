Гафин: «Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе»

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин поделился информацией о трансферной политике клуба.

«Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе. Поэтому Нариман Аваков и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии в различных экзотических лигах», — заявил функционер «Динамо» в интервью «Спорт-Экспрессу». Гафин отметил, что перестройки клуба зимой ждать не стоит, поскольку перед стартом сезона и так многое поменялось.

Напомним, что после 17 туров «Динамо» занимает четвёртое место в таблице чемпионата, набрав 29 баллов.