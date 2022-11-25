Гайч высказался о Чалове и Заболотном

Форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своих партнёрах по атакующей линии Фёдоре Чалове и Антоне Заболотном.

«Фёдор — очень хорошо двигается, он быстрый, у него хорошая техника и хорошее завершение. Антон — другой: он очень силен в верховой борьбе, по-настоящему силовой мощный форвард. У каждого из нас свои сильные стороны», — приводит слова аргентинского нападающего «Матч ТВ». Также игрок отметил, что сам прибавил за последнее время в открываниях, движении и верховых дуэлях.

Напомним, что в текущей кампании на счету Гайча 11 матчей во всех состязаниях, в которых Адольфо смог отличиться дважды.