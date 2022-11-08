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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чепчугов – о чемпионстве в РПЛ: «Борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол»

08 Ноября 2022 • 01:42 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Трёхкратный чемпион России в составе московского ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ.

Бывший футболист продолжает считать «Зенит» из Санкт-Петербурга главным претендентом на золотые медали из-за отличного подбора игроков, хорошего тренерского штаба и демонстрируемой клубом стабильности.

Однако и московский ЦСКА вполне может замахнуться на первое место, считает Чепчугов.

Специалист также отметил «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Динамо» и «Краснодар» как группу преследователей команды с берегов Невы.

«Поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба ещё впереди», - цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Сергей Чепчугов
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