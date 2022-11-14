Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучших голкиперов первой части текущего сезона РПЛ.

Ветеран выделил спартаковца Александра Селихова и Даниила Худякова из «Локомотива».

«Перспективные голкиперы в первой части сезона – это Селихов и Худяков. Я смотрю на него, мне импонирует его игра, но для него это большой урок, играть за такую команду, как «Локомотив», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Также легендарный голкипер отметил игрока ЦСКА Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова из «Краснодара», которого, по мнению Кавазашвили, нельзя убирать из вратарской обоймы, несмотря на ошибки. Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний Сафонов провёл за «быков» 19 матчей, в которых пропустил 31 мяч и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.