Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

14 Ноября 2022 • 15:42 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучших голкиперов первой части текущего сезона РПЛ.

Ветеран выделил спартаковца Александра Селихова и Даниила Худякова из «Локомотива».

«Перспективные голкиперы в первой части сезона – это Селихов и Худяков. Я смотрю на него, мне импонирует его игра, но для него это большой урок, играть за такую команду, как «Локомотив», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Также легендарный голкипер отметил игрока ЦСКА Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова из «Краснодара», которого, по мнению Кавазашвили, нельзя убирать из вратарской обоймы, несмотря на ошибки. Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний Сафонов провёл за «быков» 19 матчей, в которых пропустил 31 мяч и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Анзор Кавазашвили Александр Селихов Матвей Сафонов Даниил Худяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
17:02 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал самую сильную команды Москвы
17:01 · Россия. Премьер-лига
Полгода назад игрок «Партизана» Терзич мог перейти в «Ахмат»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «С чем связано такое обилие хороших нападающих в РПЛ? Футбол стал открытым»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто из судей в России заработал больше всех в этом сезоне
16:39 · Россия. Премьер-лига
Булатов заявил, когда «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ
16:32 · Россия. Премьер-лига
Булатов сравнил «Спартак» Карреры и Абаскаля
16:31 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ
16:23 · Россия. Премьер-лига
Булатов назвал фаворита в борьбе за серебро РПЛ
16:15 · Кубок России
Семак: Любой команде, которая играет с «Факелом» в Воронеже, приходится достаточно сложно
15:55 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отказался причислять Ганчаренко к лучшим тренерам первой части сезона РПЛ
15:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ
15:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ
15:27 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Меня тревожит ситуация с россиянами «Зенита» 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Российские клубы вернутся в еврокубки злыми и мотивированными 3
15:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Надеюсь, что к кубковым матчам Миладинович должен быть в общей группе»
Все новости
Рекомендуем