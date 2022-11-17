Агент Языджи: «Россия заслуживает более качественных легионеров»

Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался об уровне легионеров, выступающих в РПЛ.

Чебеджи восхитился Россией и Москвой, отметив, что наша страна заслуживает более сильных легионеров.

«Россия — страна, которая придаёт большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Напомним, Языджи перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года из «Лилля» на правах аренды. Однако уже летом 25-летний турок вернулся во Францию, откуда затем перебрался в «Трабзонспор». Всего в составе «армейцев» полузащитник провёл 12 матчей, забив в них восемь мячей и отдав две результативные передачи.