«Динамо» выдало лучшую беспроигрышную серию за последние десять лет

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

В результате беспроигрышная серия московского клуба в российском чемпионате продлилась до шести матчей. В последний раз команда проиграла второго октября в противостоянии с «Ахматом». За последние шесть матчей команда четырежды выиграла, а дважды сыграла вничью.

Как выяснилось, столь продолжительной беспроигрышной серии у клуба не было уже десять лет.