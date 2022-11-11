Селюк: «Петь дифирамбы Сычевому ещё рано»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в ЦСКА.

«Сычевой забивает — это похвально, он из «Оренбурга», и Федотов там работал. Петь дифирамбы еще рано. Но если бы я был руководителем ЦСКА, я бы напрягся», — цитирует слова Селюка Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в подписании 26-летнего нападающего, однако в «Оренбурге» эту информацию не подтвердили. Помимо этого, представитель игрока сообщил, что от «армейцев» никакого предложения не поступало.

В этом сезоне на счету Сычевого 13 забитых голов и две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.