Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Петь дифирамбы Сычевому ещё рано»

11 Ноября 2022 • 16:19 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
1 2.15 X 3.80 2 3.10
13.11 14:00

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в ЦСКА.

«Сычевой забивает — это похвально, он из «Оренбурга», и Федотов там работал. Петь дифирамбы еще рано. Но если бы я был руководителем ЦСКА, я бы напрягся», — цитирует слова Селюка Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в подписании 26-летнего нападающего, однако в «Оренбурге» эту информацию не подтвердили. Помимо этого, представитель игрока сообщил, что от «армейцев» никакого предложения не поступало.

В этом сезоне на счету Сычевого 13 забитых голов и две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Владимир Федотов Оренбург Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
12.11.22 в 12:00
Урал Урал
Факел Факел
1.91 3.65 4.10
Видео
12.11.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.60 3.55 2.70
Видео
12.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
16.00 7.00 1.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
17:03 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов рассказал, что поможет «Локомотиву» закончить сезон в «девятке»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Зырянов назвал лучшего футболиста РПЛ
16:19 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Петь дифирамбы Сычевому ещё рано»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Абаскаль доверяет молодым, а они стараются не подвести его
16:01 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает «Спартак» бесспорным фаворитом в дерби с «Локомотивом»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Маньяков: Проиграл Каттани бутылку вина, потому что сомневался в Абаскале
15:37 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко призвал болельщиков «Урала» на стадион: Нам потребуется ваша поддержка в матче с «Факелом» 1
15:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Стаматов интересен двум клубам РПЛ
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде сообщил, что поклонники «Спартака» могут увидеть игрока на дерби с «Локомотивом»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Сычевого отреагировал на информацию о предложении ЦСКА по игроку
14:53 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Спартак» нестабилен, он не догонит «Зенит»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Радченко: У «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Спартака» 3
13:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов поделился ожиданиями от матча «Динамо» против ЦСКА
13:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал о настрое игроков «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал, почему Промес не поедет на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем