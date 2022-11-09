Спортивный директор «Оренбурга»: «Хорошо, что продлили контракт с Сычевым»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался после продления трудового соглашения с форвардом Владимиром Сычевым.

«Конечно, хорошо, что продлили контракт с Владимиром. У нас идет работа со всеми игроками, у кого заканчиваются контракты. Возможна ли продажа зимой? Мы надолго рассчитываем на Сычевого», — цитирует слова Андреева Sport 24.

При этом функционер отметил, что минимум до конца этого сезона нападающий должен остаться в команде, но произойти может все что угодно.

Ранее сообщалось, что Сычевой подписал новый контракт с клубом, который будет действовать до конца декабря 2024 года.