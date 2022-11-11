Агент: «Башич достаточно хорош, чтобы выступать за «Оренбург»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, высказался о положении игрока в команде.

«Он может подумать об аренде, если в «Оренбурге» этого захотят. Но Башич достаточно хорош, чтобы выступать за «Оренбург». Мы примем решения Лички, а что будет дальше, покажет время», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что в команде ценят Башича за его качества, и вряд ли готовы отпустить футболиста в аренду.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.