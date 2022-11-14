Кавазашвили посоветовал Сычевому покинуть «Оренбург»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему форварду проявляют ЦСКА, «Торпедо» и «Краснодар».

Кавазашвили считает, что хорошему футболисту обязательно нужно перейти в топовый клуб, чтобы развиваться.

«Периферийные команды всегда играют ровно — у них есть спады, отдельные матчи, которые выигрывают благодаря молодым игрокам. Это говорит о том, что такие игроки как Сычевой не должны задерживаться в таких клубах», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.