Продать немедленно: Почему «Оренбургу» выгодно попрощаться с Сычевым уже зимой

На зимний перерыв Российская премьер-лига уходит с двумя лидерами в гонке лучших бомбардиров. Если Куинси Промеса из «Спартака» легко можно было ожидать на верху таблицы, то Владимир Сычевой – открытие этого сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт форварда «Оренбурга».

В последние годы в Российской премьер-лиге уже стало обыденностью, что среди лучших бомбардиров появляется футболист, о котором ещё недавно толком никто не слышал. В прошлом сезоне больше всех голов забил Гамид Агаларов из «Уфы», а Иван Сергеев благодаря своим подвигам зимой сумел добиться перехода из «Крыльев Советов» в «Зенит». В чемпионате 2019/20 также в Самаре охапками забил Александр Соболев, чем привлёк «Спартак». Причём это свойство не только российских нападающих. В прошлом сезоне мы видели, как здорово в «Сочи» раскрылся Маттео Кассьерра, а до этого в памяти свежо воспоминание об Элдоре Шомуродове из «Ростова».

В этом смысле Владимир Сычевой продолжил тренд, который был задан до него. Причина в этом смысле довольно проста на самом деле. В России стремительно падает уровень футбола, мы это успели заметить, когда наши клубы выступали в еврокубках. После же массового отъезда легионеров это стало ещё очевиднее. Когда падает уровень исполнителей, всегда больше всего страдает именно оборона. В России и в лучшие годы были проблемы с защитой, из-за чего все стремились искать классных легионеров. Когда же находить классных иностранцев стало сложнее, а теперь почти невозможно, это слишком очевидно, в этой ситуации форварды даже не из топ-команд получают больше возможностей забивать, чем и пользуются.

Наверное, такой подход звучит несколько обидно для форвардов, однако есть довольно очевидный критерий, подтверждающий правоту такого тезиса. За последние годы многие нападающие из Премьер-лиги уехали за границу, и никто успеха не добился. Сердар Азмун, Джордан Ларссон, Артём Дзюба, тот же Элдор Шомуродов не показывают тех же цифр, выступая в иностранных чемпионатах.

Тем не менее на уровне России у Сычевого отличные перспективы, и нет смысла в текущей ситуации задерживаться в «Оренбурге». По данным прессы, отступные за форварда составляют 100 миллионов рублей, что является довольно небольшой суммой даже в нынешних реалиях. Тем более что самим уральцам сейчас очень выгодно продать нападающего. Это первые успешные полгода Сычевого на серьёзном уровне, причём в феврале ему исполнится 27 лет. Никто не даст гарантии, что нападающий продолжит забивать в том же духе даже во второй половине этого сезона, не говоря уж о следующем. При этом форвард далеко не юн, так что времени развить его просто нет. Вдобавок к этому «Оренбург» решил задачи на текущий сезон – у команды серьёзный отрыв даже от зоны стыковых матчей, а смотреть в зону еврокубков сейчас было бы слишком наивно.

В свою очередь все те аргументы, которые «Оренбург» может использовать в пользу продажи нападающего, играют против его кандидатуры при рассмотрении другими клубами. Заплатить несколько миллионов евро за 27-летнего нападающего, у которого только одна успешная половина сезона – это риск. Соболев, Агаларов, тот ж Шомуродов были младше Сычевого, когда ярко выстреливали.

Однако в пользу нападающего «Оренбурга» может сыграть дефицит. Брать иностранцев сейчас очень опасно, потому что в любой момент может вновь сыграть история с приостановкой контракта, так что есть риск, купив легионера, потерять его бесплатно. В этом смысле российский нападающий хотя бы не исчезнет в какой-то момент.

Где Сычевой может оказаться? Вариантов на самом деле хватает. «Краснодар» испытывает кризис в этом году, так что усиление атакующей линии не помешает. Правда, большой вопрос, как Сычевой сможет влиться в систему «быков», основанную на владении мячом. В этом смысле «Локомотив» выглядит более привлекательным вариантом, там форвард сможет действовать в своей манере. В прессе ходили разговоры о ЦСКА, но, честно говоря, не очень понятно, зачем он нужен «армейцам». У подопечных Федотова и количественно, и качественно нападающих хватает, чтобы подписывать ещё и Сычевого.

На самом деле не стоит удивляться, если форвард в итоге останется в «Оренбурге». В этом случае Сычевому придётся ответить на вопрос, была ли вспышка первой части сезона случайностью, или в нашей Премьер-лиге неожиданно действительно появился новый хороший нападающий, по крайней мере для внутреннего пользования.

Роман Андреев