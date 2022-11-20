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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский тренер Джукич был предложен «Краснодару» и «Сочи»

20 Ноября 2022 • 10:28 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Известный сербский тренер Мирослав Джукич может продолжить карьеру в России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, кандидатура 56-летнего специалиста была предложена «Краснодару» и «Сочи», однако в данный момент вероятность переезда Джукича в Россию крайне низка. Сам тренер находится в ожидании более конкретных предложений от российских клубов после зимней паузы.

Напомним, что последним местом работы Джукича на сегодняшний день остаётся хихонский «Спортинг», который он покинул в 2020 году. Ранее специалист также возглавлял такие клубы, как «Валенсия», «Кордова», «Эркулес», «Реал Вальядолид», а также белградский «Партизан».  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мирослав Джукич Сочи
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