Сербский тренер Джукич был предложен «Краснодару» и «Сочи»

Известный сербский тренер Мирослав Джукич может продолжить карьеру в России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, кандидатура 56-летнего специалиста была предложена «Краснодару» и «Сочи», однако в данный момент вероятность переезда Джукича в Россию крайне низка. Сам тренер находится в ожидании более конкретных предложений от российских клубов после зимней паузы.

Напомним, что последним местом работы Джукича на сегодняшний день остаётся хихонский «Спортинг», который он покинул в 2020 году. Ранее специалист также возглавлял такие клубы, как «Валенсия», «Кордова», «Эркулес», «Реал Вальядолид», а также белградский «Партизан».