Известны отступные по новому контракту Сычевого с «Оренбургом»

Стала известна сумма отступных по новому контракту нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

По информации «РБ Спорт», в новой сделке с игроком прописана сумма в 100 миллионов рублей, после выплаты которой футболист сможет поменять команду. Отметим, что клуб сегодня объявил о пролонгации соглашения одного из своих лидеров до 2024 года. Предыдущий контракт Сычевого истекал по завершению нынешнего сезона.

В текущей кампании Российской премьер-лиги Владимир стал автором 11 мячей, что позволяет ему находиться в тройке лучших бомбардиров чемпионата вместе с Малкомом Филипе и Куинси Промесом.

