Марин забил сразу после перерыва, «Оренбург» снова громит «Краснодар»

В воскресенье Премьер-лига прощается с нами до 2023 года. В первом из трёх матчей «Оренбург» принимает «Краснодар». Первая половина встречи завершилась со счётом 3:1. Дубль в активе Владимира Сычевого.

Сразу после перерыва Алексей Ионов мог вернуть полноценную интригу в этот поединок, но не смог переиграть голкипера, оказавшись с ним один на один. А в ответной атаке «Оренбург» наказал соперника за расточительность. Брайан Мансилья с левого фланга навесил в район дальней штанги, и Джимми Марин ударом головой снова сделал счет разгромным - 4:1.

На эту минуту сегодняшние соперники делят седьмое место, набрав по 25 очков.