Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний форвард не заинтересован в таком трансфере, несмотря на активное желание сербского клуба подписать россиянина.

Напомним, что на данный момент Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку российского чемпионата, забив 14 мячей в 15 играх. В общей сложности за «Оренбург» в нынешнем сезоне нападающий провёл 17 встреч и забил 16 голов.

Действующий контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.