Сафонов продлил контракт с «Краснодаром» до 2026 года

«Краснодар» продлил контракт с 23-летним голкипером Матвеем Сафоновым перед стартом нынешнего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, новое соглашение вратаря сборной России с «быками» рассчитано до 2026 года, а не до 2023, как это указано во всех остальных источниках.

Напомним, что Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который выступает на протяжении всей свой профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне вратарь провёл 19 матчей, пропустив в них 31 мяч и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 16 миллионов евро.