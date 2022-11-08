В «Оренбурге» подтвердили факт переговоров с агентом Сычевого по новому контракту игрока

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб ведёт переговоры с агентом нападающего Владимира Сычевого Андреем Талаевым о продлении контракта футболиста. Ранее об этом сообщал сам Талаев.

«Мы всегда на связи с агентом. Переговоры о продлении контракта Сычевого действительно начались. Но до какой-то конкретики ещё далеко», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Сычевого с «Оренбургом» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне форвард провёл за свою нынешнюю команду 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.