В «Оренбурге» считают, что Марин поступил правильно, добив мяч в ворота «Факела» после удара Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об эпизоде, который произошёл в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1) между нападающими команды Владимиром Сычевым и Джимми Марином.

Напомним, в одном из моментов после удара Сычевого мяч в сетку ворот команды из Воронежа добил костариканский вингер. После чего россиянин неоднократно высказывал своё недовольство, так как считает, что партнёр украл у него гол.

По мнению Андреева, Марин сыграл правильно, а вся эта история была выдумана СМИ.

«Я на сто процентов уверен, что если бы рядом не было никого из соперников, то Марин бы не тронул мяч. Но так как был риск 50 на 50, то он принял такое решение. И оно правильное. Здесь даже обсуждать нечего», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку сезона, забив 14 голов в 15 встречах.