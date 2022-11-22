Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» считают, что Марин поступил правильно, добив мяч в ворота «Факела» после удара Сычевого

22 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об эпизоде, который произошёл в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1) между нападающими команды Владимиром Сычевым и Джимми Марином.

Напомним, в одном из моментов после удара Сычевого мяч в сетку ворот команды из Воронежа добил костариканский вингер. После чего россиянин неоднократно высказывал своё недовольство, так как считает, что партнёр украл у него гол.

По мнению Андреева, Марин сыграл правильно, а вся эта история была выдумана СМИ.

«Я на сто процентов уверен, что если бы рядом не было никого из соперников, то Марин бы не тронул мяч. Но так как был риск 50 на 50, то он принял такое решение. И оно правильное. Здесь даже обсуждать нечего», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».      

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что Сычевой возглавляет бомбардирскую гонку сезона, забив 14 голов в 15 встречах.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Владимир Сычевой Джимми Марин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
15:23 · Россия. Премьер-лига
Оздоев — о возможном переходе в «Урал» летом: Я никому не даю никаких гарантий
15:17 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил вероятность возвращения Баштуша в Россию
15:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов: Буду смотреть матчи Кубка России, где играют футболисты «Спартака»
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» считают, что Марин поступил правильно, добив мяч в ворота «Факела» после удара Сычевого
14:53 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что предложений по Сычевому не было
14:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «Я буду смотреть матчи ЧМ, потому что он затмит все футбольные баталии»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта трансферная цель «Спартака»
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» близок к выкупу Айртона и хочет Клаудиньо
14:34 · Кубок России
«Динамо» подтвердило, что Норманн не сыграет в этом году
14:30 · Кубок России
«Урал» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Непомнящий: Мне интереснее смотреть матчи Кубка России, а не чемпионата мира
14:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, что нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Фомина: «Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и «Динамо»
14:16 · Кубок России
Акинфеев и Чалов - в запасе ЦСКА на матч с «Уралом»
14:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гранат считает, что матчи на ЧМ интереснее, чем в Кубке России
Все новости
Рекомендуем