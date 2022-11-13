​Сычевой оформил хет-трик и догнал Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером «Оренбург» легко громит «Краснодар» на своём поле в игре семнадцатого тура Премьер-лиги. На исходе часа игрового времени нападающий хозяев Владимир Сычевой оформил хет-трик и установил счёт 5:1 на табло.

Забив три гола в ворота «Краснодара», Сычевой догнал Куинси Промеса на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги. Форварды «Оренбурга» и «Спартака» забили по 14 голов. Тройку замыкает Малком, забивший 12 раз.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» можно на портале LiveResult. Там проходит трансляция матча в текстовом формате.