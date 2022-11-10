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Булыкин: Хочется, чтобы Сычевой не попал в ту ситуацию, в которой оказался Агаларов

10 Ноября 2022 • 18:45 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
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13.11 14:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга». Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Краснодар» или «Торпедо».

«Если будет хорошее предложение, то, конечно, ему стоит переходить в другой клуб. Если нет, то лучше остаться в «Оренбурге», тут его все знают и доверяют», — цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что ему не хотелось бы увидеть Сычевого в такой же ситуации, в которую попал нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов. Сейчас форварду «Оренбурга» не стоит обращать внимания на СМИ, он просто должен делать свою работу, добавил Булыкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Оренбург Ахмат Гамид Агаларов Владимир Сычевой
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