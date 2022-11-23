Агент сообщил, что два российских клуба интересуются игроком «Оренбурга» Стаматовым

Хенок Берхане, агент защитника «Оренбурга» Матео Стаматова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 23-летний болгарин намерен покинуть свой нынешний клуб, но при этом хочет остаться в России, поскольку ему комфортно в РПЛ.

«Есть два клуба в России, которые в нём заинтересованы, мы работаем над этим. Плюс ещё один клуб не из России», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Стаматова с «Оренбургом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.