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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» предложил Личке продлить контракт

16 Ноября 2022 • 17:07 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Марцелом Личкой.

По словам Андреева, точный срок нового соглашения пока не определён, однако предложение чешскому специалисту уже было сделано.

«Предложили, это правда. Марцел пока думает. Общаемся, идёт диалог», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Действующий контракт тренера рассчитан до следующего лета.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев
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