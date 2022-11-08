Габулов считает, что вратарь «Краснодара» Сафонов дважды грубо ошибся в игре с «Факелом»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 16-го тура РПЛ против «Факела» (3:3).

По мнению Габулова, 23-летний вратарь виноват сразу в двух пропущенных «быками» мячах.

«Сафонов ошибся на 11-й минуте матча. Неудачный розыгрыш мяча ногами, перехват, быстрая атака, гол Воронежа. Налицо технический брак в действиях вратаря гостей. Как принято говорить на футбольном языке, Сафонов «вспахал» землю, не смог отдать качественный пас, довести его до своего защитника.

В третьем голе есть доля вины голкипера «быков». Всё-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 18 матчей, пропустив в них 26 голов и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.