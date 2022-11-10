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Алонсо не вернётся в «Краснодар» зимой

10 Ноября 2022 • 11:11 Комментировать
Атлетико Минейро
...
Куяба
Через 14 ч. 1 мин.

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, в настоящий момент выступающий за «Атлетико Минейро» на правах аренды, не вернётся зимой в российский клуб. Об этом сообщил агент игрока Диего Серрати.

«Вернётся ли Алонсо в январе? Пока нет», — цитирует Серрати «РБ Спорт».

Напомним, Алонсо перешёл в «Краснодар» из «Атлетико Минейро» в январе нынешнего года за 8 миллионов евро. Однако, не проведя в составе «быков» ни одного официального матча, 29-летний парагваец вернулся в бразильский клуб.

В текущем году Алонсо провёл в составе своей команды 43 игры, отметившись в них тремя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Атлетико Минейро Хуниор Алонсо
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АТЛЕТИКО МИНЕЙРО КУЯБА
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