Алонсо не вернётся в «Краснодар» зимой

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, в настоящий момент выступающий за «Атлетико Минейро» на правах аренды, не вернётся зимой в российский клуб. Об этом сообщил агент игрока Диего Серрати.

«Вернётся ли Алонсо в январе? Пока нет», — цитирует Серрати «РБ Спорт».

Напомним, Алонсо перешёл в «Краснодар» из «Атлетико Минейро» в январе нынешнего года за 8 миллионов евро. Однако, не проведя в составе «быков» ни одного официального матча, 29-летний парагваец вернулся в бразильский клуб.

В текущем году Алонсо провёл в составе своей команды 43 игры, отметившись в них тремя результативными передачами.