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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Как обыграть «Краснодар»? Очень просто»

10 Ноября 2022 • 15:35 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
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13.11 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Как обыграть «Краснодар»? Очень просто — играть агрессивно, как с «Факелом», — заявил Личка на клубном YouTube-канале.

Тренер рассказал, что для достижения положительного результата необходимо использовать быстрые контратаки и свободное пространство, потому что «Краснодар» будет оставлять за спиной зоны. Конечно, еще должен присутствовать хороший настрой, добавил специалист.

«Оренбург» сыграет с «Краснодаром» 13 ноября, встреча стартует в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
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