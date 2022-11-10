Личка: «Как обыграть «Краснодар»? Очень просто»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Как обыграть «Краснодар»? Очень просто — играть агрессивно, как с «Факелом», — заявил Личка на клубном YouTube-канале.

Тренер рассказал, что для достижения положительного результата необходимо использовать быстрые контратаки и свободное пространство, потому что «Краснодар» будет оставлять за спиной зоны. Конечно, еще должен присутствовать хороший настрой, добавил специалист.

«Оренбург» сыграет с «Краснодаром» 13 ноября, встреча стартует в 14:00 по московскому времени.