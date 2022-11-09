Сычевой имеет предложения от топ-клубов РПЛ

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

«Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России», — заявил Талаев «Чемпионату».

Агент отметил, что Сычевой является игроком сборной России и одним из лучших голеадоров РПЛ, поэтому к нему есть интересен от больших российских клубов, но сейчас нужно просто порадоваться продлению контракта.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.