Деменко: «Хорошего в игре «Краснодара» сейчас мало»

Бывший игрок «Краснодар» Максим Деменко оценил выступление «быков» в первой части текущего сезона.

«Краснодар» очень нестабилен, к сожалению. Команда не умеет играть по счету. Сколько очков было потеряно по ходу первой части сезона. Эти моменты и влияют на команду. Хорошего в игре «Краснодара» сейчас мало», – заявил экс-футболист в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, «быки» всегда славились командными взаимодействиями, которых сейчас в команде нет.

После 16 туров нынешней кампании Российской премьер-лиги подопечные Александра Сторожука находятся лишь на седьмой строчке в турнирной таблице.

