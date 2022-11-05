«Оренбург» хочет выкупить Оганесяна и Хотулёва

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился информацией о предстоящих трансферных планах команды. Сообщается, что оренбургский клуб хочет сохранить в своем составе нападающего «Спартака» Степана Оганесяна и защитника «Зенита» Данилу Хотулёва, которые защищают цвета команды на правах аренды.

«У них в контрактах прописана опция выкупа. Интерес есть. Будем зимой смотреть по бюджету, потянем или нет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после 16 туров.