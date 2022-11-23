Марин заявил, что не против выступать за сборную России

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин заявил, что не против получить российское гражданство ради выступлений за сборную России.

Однако 25-летний костариканец отметил, что возможно это лишь в том случае, если его не будут приглашать в сборную своей страны. Напомним, раннее желание получить российский паспорт изъявили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Не могу сейчас сделать это: я играл за сборную Коста-Рики. Думаю выступать в будущем за неё. Если не смогу и окажусь на месте Малкома и Клаудиньо, то почему бы и не получить российский паспорт?» — приводит слова Марина Sport24.

Марин перешёл в «Оренбург» минувшим летом из клуба «Депортиво Саприсса». В нынешнем сезоне костариканец провёл в составе своей нынешней команды 16 матчей, забив в них шесть голов и отдав пять результативных передач.