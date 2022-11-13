Сычевой стал лучшим бомбардиром «Оренбурга» за всю историю выступлений в РПЛ

Оглушительным поражением обернулся для «Краснодара» матч семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Южане проиграли «Оренбургу» со счетом 1:5, и уйдут на зимний перерыв не с самым лучшим настроением. Три мяча в этом матче забил сенсационный нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Как выяснилось, Сычевой за всего лишь пол-сезона стал лучшим бомбардиром клуба за все время участия в высшей лиге российского футбола. На его счету уже четырнадцать мячей. Он опередил сербского нападающего Джордже Деспотовича, на счету которого 12 голов в сорока трех проведенных матчах.