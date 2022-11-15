Вера рассказал, как в «Оренбурге» поддерживают Сычевого

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своём одноклубнике Владимире Сычевом.

Напомним, что в 15 матчах текущего розыгрыша чемпионата России 26-летний форвард забил 14 голов и отдал две результативные передачи. На данный момент он делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с игроком «Спартака» Куинси Промесом.

Вера признался, что вся команда поддерживает Сычевого, чтобы он чувствовал уверенность и продолжал забивать.

«Он проводит отличный сезон и очень важен для команды. Со своей стороны мы пытаемся его успокоить, говорим, что у него всё получается», — цитирует Веру «Матч ТВ».

В общей сложности за «Оренбург» Сычевой в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых забил 16 голов.