Марин: «Хочется сыграть за «Оренбург» в еврокубках»

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин высказался об отстранении российских команд от еврокубковых турниров.

По словам костариканского вингера, «Оренбург» намерен побороться за место в топ-6 команд РПЛ по итогам текущего сезона, и отсутствие еврокубков его не смущает.

«Мы всё равно должны стремится к своей цели. А когда-нибудь хочется сыграть за «Оренбург» в еврокубках. Важнее Лиги чемпионов и Лиги Европы турниров нет», — приводит слова Марина Sport24.

Напомним, что после 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. От лидирующей тройки новичок Премьер-лиги отстаёт на 10 баллов.