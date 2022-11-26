Агент сообщил, что Алонсо присоединится к «Краснодару» зимой

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, когда 29-летний парагваец присоединится к «быкам».

Напомним, что в настоящий момент Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» на правах аренды.

В разговоре с «РБ Спорт» агент сообщил, что его клиент присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе. Ранее Серрати заявлял, что пока защитник возвращаться в Россию не планирует.

В нынешнем году Алонсо провёл в составе «Атлетико Минейро» 43 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.