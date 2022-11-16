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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фарке не заинтересован в Сперцяне

16 Ноября 2022 • 12:01 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке не заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что минувшим летом немецкий клуб хотел подписать 22-летнего футболиста, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

«Фарке не интересует Эдуард Сперцян. Это всё слухи, не имеющие под собой никакого основания», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Фарке возглавлял «Краснодар» в период с 13 января по 2 марта нынешнего года, так и не успев провести с «быками» ни одной официальной встречи.

Действующий контракт Сперцяна с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 19 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Даниэль Фарке Эдуард Сперцян
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