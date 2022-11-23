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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга»: «Не берём таких, как Дзюба и Роналду»

23 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о Криштиану Роналду и Артёме Дзюбе, которые стали свободными агентами в ноябре.

«Мы не берём таких, как Роналду. Ни Дзюбу, ни Роналду. Мы хотим, чтобы у нас в коллективе была химия. Взять его, чтобы нянчиться? У нас для этого слишком незначительные ресурсы», — заявил руководитель клуба Российской премьер-лиги, чьи слова приводит «РБ Спорт». Еремякин отметил, что в команде считают каждую копейку, поэтому они не смогли бы потянуть зарплаты столь сильных футболистов.

Напомним, что Дзюба разорвал контракт с «Адана Демирспор», а Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Артём Дзюба Оренбург Василий Еремякин
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