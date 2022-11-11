Защитник «Оренбурга» Стаматов интересен двум клубам РПЛ

Агент Хенок Берхане, представляющий интересы защитника «Оренбурга» Матео Стаматова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мы разговариваем с «Оренбургом» относительно продления контракта. Также есть два российских клуба из Премьер-лиги, которые заинтересованы в Матео», — приводит слова Берхане «РБ Спорт».

Агент заявил, что Стаматов не против перехода в другой клуб, но все будет зависеть от «Оренбурга», до 20 ноября должен быть ответ по контракту, если продления не будет, то защитник сменит клубную прописку.

В текущем сезоне 23-летний болгарин принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.