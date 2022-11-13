«Оренбург» - самая успешная домашняя команда в этом сезоне

Оглушительным поражением обернулся для «Краснодара» матч семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Южане проиграли «Оренбургу» со счетом 1:5, и уйдут на зимний перерыв не с самым лучшим настроением. Три мяча в этом матче забил сенсационный нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Как выяснилось, «Оренбург» в текущем сезоне является самой успешной домашней командой. В общей сложности дома были проведены девять матчей, в которых «Оренбург» одержал семь побед, однажды сыграл вничью и лишь один раз потерпел поражение - в самом первом туре в матче с «Крыльями Советов».