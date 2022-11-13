В последнем матче Премьер-лиги в 2022 году «Краснодар» с треском провалился. В гостях у «Оренбурга» команда Александра Сторожука проиграла с результатом 1:5. После первой части сезона «быки» занимают только восьмое место в турнирной таблице РПЛ, что, понятное дело, не устраивает руководителей клуба.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», зимой «Краснодар» постарается найти нового тренера для команды. При нахождении подходящего специалиста Александр Сторожук покинет своё кресло.

В 2022 году «Краснодару» осталось провести два кубковых матча – против «Локомотива» и против «Химок».