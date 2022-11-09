Президент «Оренбурга»: «Рассмотрим предложения по Сычевому от «Барселоны» или Крымтеплицы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем 26-летнего нападающего Владимира Сычевого, который сегодня, 9 ноября, продлил контракт с клубом до конца 2024 года.

Еремякин признался, что «Оренбург» будет готов продать своего лидера за хорошие деньги.

«Рады продлению контракта с Владимиром Сычевым. Даже несмотря на это, рассмотрим предложения только от «Барселоны» или «Крымтеплицы». Если предложат большие деньги, то будем думать», — цитирует Еремякина «Sport24».

По словам президента, стоимость Сычевого «Оренбург» будет оценивать, исходя из реального положения дел. Прямо сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной России в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.