Агент подтвердил интерес «Црвены Звезды» к Сычевому

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном переходе своего клиента в «Црвену Звезду».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сербский клуб уже сделал игроку предложение. Талаев подтвердил эту информацию, отметив, что в данный момент 26-летний футболист сконцентрирован на игре за сборную.

«Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они её реализуют, то какие проблемы? «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Действующий контракт Сычевого с «Оренбургом» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне форвард провёл 17 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.