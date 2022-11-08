Гацкан – об «Оренбурге»: «У них классный тренер, команда показывает отличный футбол»

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан назвал команды, особенно впечатлившие его в первой части Российской Премьер-лиги.

«Думаю, что это «Оренбург». У них классный тренер, команда показывает отличный футбол», - приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Специалист отметил, что этот коллектив старается демонстрировать атакующий футбол в каждом поединке. Также бывший футболист отметил «Урал», который стал намного лучше выступать с приходом Виктора Ганчаренко.

После 16 проведённых туров «Оренбург», набрав 22 очка, располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Урал» же с 18 баллами находится на 11 позиции.