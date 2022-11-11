Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга»: «Сычевой — наш игрок»

11 Ноября 2022 • 12:53 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
1 2.25 X 3.75 2 2.95
13.11 14:00

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин высказался о будущем основного нападающего команды Владимира Сычевого.

«Будут предложения, будем решать. Сычевой — наш игрок, и мы будем решать, что делать и как. Предложений на данный момент не поступало — ни от ЦСКА, ни от кого-то еще», – заявил руководитель клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт».

Еремякин также рассказал, что в команде не приняли решения относительно соперников по предстоящим сборам, которые коллектив проведёт в ОАЭ.

Напомним, что Сычевой забил 11 голов в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, входя в тройку лидеров гонки бомбардиров.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Еремякин Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
12.11.22 в 12:00
Урал Урал
Факел Факел
1.91 3.65 4.10
Видео
12.11.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.60 3.55 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
13:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов поделился ожиданиями от матча «Динамо» против ЦСКА
13:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал о настрое игроков «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал, почему Промес не поедет на ЧМ-2022
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Норрчёпинг» не планирует выкупать Сигурдссона у ЦСКА
12:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Торпедо» - «Зенит»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Сычевой — наш игрок»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Локомотив» будет драться со «Спартаком»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил бразильцев «Спартака» и «Зенита» 1
12:31 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал условие вылета «Локомотива» из РПЛ
12:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Ахмат»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Не стоит недооценивать «Локомотив»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Сегодня последний матч Галактионова на посту главного тренера «Пари НН»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге
12:08 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Динамо» и ЦСКА
12:04 · Россия. Премьер-лига
Известны три трансферные цели ЦСКА
Все новости
Рекомендуем