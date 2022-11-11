Президент «Оренбурга»: «Сычевой — наш игрок»

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин высказался о будущем основного нападающего команды Владимира Сычевого.

«Будут предложения, будем решать. Сычевой — наш игрок, и мы будем решать, что делать и как. Предложений на данный момент не поступало — ни от ЦСКА, ни от кого-то еще», – заявил руководитель клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт».

Еремякин также рассказал, что в команде не приняли решения относительно соперников по предстоящим сборам, которые коллектив проведёт в ОАЭ.

Напомним, что Сычевой забил 11 голов в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, входя в тройку лидеров гонки бомбардиров.

