Прогноз на матч «Оренбург» - «Краснодар» от Бубнова

В матче 17-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Краснодар». Экс-защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем противостоянии.

«1:1. «Оренбург» львиную долю очков набирает на своем поле, на синтетическом газоне чувствуют себя уверенно. С учетом домашнего матча для команды Лички, прогнозирую ничейный исход», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка соперники являются соседями по турнирной таблице – «Краснодар» занимает седьмое место, а «Оренбург» располагается на восьмой строчке.