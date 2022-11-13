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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов: Играл на уколах, сейчас нужно делать снимок

13 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать
Оренбург
5:1
Краснодар
окончен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о своём самочувствии. Футболист получил травму в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:5). Хавбек покидал стадион на костылях.

«Пока неизвестно, нужно сделать снимок. Было очень больно, сейчас то же самое», — заявил Кривцов «Матч ТВ». Игрок отметил, что у него была травма колена еще до этой игры, он проводил матч на уколах.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Напомним, Кривцов был вызван в сборную России для проведения контрольных матчей в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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