Агент: «Обухов готов к конкуренции с Сычевым»

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о состоянии нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова.

Напомним, в октябре 30-летний футболист вернулся в расположение команды после того, как отбыл дисквалификацию из-за применения допинга. Принимать участие в официальных матчах Обухов сможет только со следующего года.

По словам Пушкина, главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассчитывает на Обухова, который продолжает набирать форму. Также агент рассказал, как нападающий относится к конкуренции с Владимиром Сычевым, который сейчас является одним из лучших бомбардиров российского чемпионата.

«Понятно, что сейчас Сычевой на пике своей формы. На данный момент он первый нападающий, вопросов никаких нет. Уверен, что если у клуба будет достойное предложение, то они с удовольствием отпустят Сычевого. Будет Сычевой – будем конкурировать. Мы к этому готовы», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Обухов провёл 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.