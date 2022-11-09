В «Оренбурге» прокомментировали продление контракта с Сычевым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о продлении контракта с 26-летним нападающим Владимиром Сычевым.

Ранее сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

«Переговоры прошли в конструктивном и деловом варианте. Были ли предложения у Владимира? Разговоров было много, но официальных запросов в клуб не поступало. Условия контракта, безусловно, улучшились, но в пределах той политики, которая проводится в клубе», — цитирует Сычевого «Чемпионат».

Напомним, Сычевой защищает цвета «Оренбурга» с лета 2021 года. Ранее он выступал за омский «Иртыш». В нынешнем сезоне форвард провёл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.