Пономарёв: «Сычевому не стоит уходить из «Оренбурга»

Оглушительным поражением обернулся для «Краснодара» матч семнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Южане проиграли «Оренбургу» со счетом 1:5, и уйдут на зимний перерыв не с самым лучшим настроением. Три мяча в этом матче забил сенсационный нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев рад его успехам. Он считает, что Сычевому не следует покидать свой нынешний клуб, а необходимо и дальше расти с ним.

- Можно ли назвать Сычевого явлением для нашего футбола? О, об этом рано еще говорить. Более того, ему лучше не переходить в другую команду, потому что он может там не найти себя, загнуться, и вообще не будет играть. Он может в другом клубе даже ни одного мяча не забить, - экс-заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».