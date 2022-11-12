Два клуба Бундеслиги пытались подписать Сперцяна летом

Минувшим летом сразу два клуба немецкой Бундеслиги интересовались полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Как сообщает Metaratings, 22-летнего футболиста хотели видеть в своих рядах мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург».

По информации источника, сторонам не удалось договориться о сделке, однако по окончании текущего сезона они возобновят переговоры.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 18 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.