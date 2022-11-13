​Петржела допускает трансфер Сычевого в «Зенит» за 50 тысяч рублей

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался на тему возможного трансфера Владимира Сычевого в питерский клуб.

Напомним, что Владимир Сычевой уже догнал Куинси Промеса на вершине рейтинга бомбардиров текущего чемпионата России - у игроков по 14 голов.

Петржела допускает вариант, при котором «Зенит» купит Сычевого за 50 тысяч рублей, как было с Алексеем Суторминым.

«Если «Зенит» уже покупал игрока у «Оренбурга» за 50 тысяч рублей, то что мешает им сделать это ещё раз? Думаю, Сычевой может перейти из «Оренбурга» в «Зенит» за 50 тыс рублей, как Сутормин», - сказал Петржела, чьи слова приводит sport24. Тренер добавил, что всё будет зависеть от заинтересованности питерского клуба.